Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu

Bugün 3 Temmuz Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre havanın Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 08:32 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 08:35