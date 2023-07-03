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Haberler Galeri Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu

Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu

Bugün 3 Temmuz Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre havanın Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 08:32 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 08:35

Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Çankırı çevrelerinin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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