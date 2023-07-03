Bunaltıcı sıcaklar başlıyor! Dışarı çıkmadan önce bir kez daha düşünün! İşte 3 Temmuz Pazartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı bulutlu