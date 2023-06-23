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Bunları sakın çiğ yemeyin! Yedikten sonra zehirlenebilirsiniz...
Çok faydalı olduğunu bildiğimiz bazı besinler çiğ tüketildiği takdirde vücuda adeta zehir saçıyor. O hangi besinler pişirilemden çiğ tüketilmez? İşte o besinler...
Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 16:09
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Çoğu kişi çiğ yeme alışkanlığı yüzünden belli başlı sağlık sorunları ile karşılaşabiliyor. Özellikle hazır gıdaları çiğ tüketmek vücuda büyük zararlar verirken uzmanlar son dakika uyarısı geldi. Bu besinleri sakın çiğ olarak tüketmeyin. Vücudu baştan aşağı zehirliyor. Ne kadar zararsız gözükseler de bu besinler çiğ tüketildiği zaman kansere yol açıyor. Peki hangi besinleri çiğ tüketmemek gerekir? İşte çiğ tüketilmemesi gereken o besinler...
Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin içerir. Kırmızı ve böbrek fasulyesi özellikle toksiktir, ancak diğer tipler de zehirlenme riski taşır. Fasulyeleri kaynatmadan içerisinde bulunan toksinler yok edilemez.
KARİDES
Karides çiftliklerde yetiştirilir. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için, çiftçiler hayvanların yemini antibiyotiklerle pompalar ve suları pestisit ve fungisitlerle doldururlar. Klor da dahil olmak üzere büyük miktarda kimyasal katkı maddesi içine eklenir.
PATATES:
Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır. Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.
MANTARLAR:
Mantarların radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere ağır metalleri emme eğilimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir.