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Bunu yapan insan olamaz! Denizli'de yavru köpeğe korkunç işkence
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sahipsiz bir yavru köpek işkenceye uğramış halde bulundu. Hayvanseverler tarafından bulunan ve veterinere götürülen yavru köpeğin çeşitli yerlerinin kesildiği ve boynunda delik olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 10:16Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 10:16
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Bunu yapan insan olamaz! Denizli'de yavru köpeğe korkunç işkence
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işkence gördüğü tespit edilen sahipsiz köpek yavrusu tedavi altına alındı.
Bunu yapan insan olamaz! Denizli'de yavru köpeğe korkunç işkence
Düzenli olarak sahipsiz hayvanları besleyen Ahmet Keskin, Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki boş araziye mama bıraktığı sırada yaralı bir köpek yavrusu buldu. Keskin, yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiği, boynunda delik bulunduğunu gördüğü hayvanı veterinere götürdü.
Bunu yapan insan olamaz! Denizli'de yavru köpeğe korkunç işkence
Köpeği sahiplenen Ahmet Keskin, AA muhabirine, sahipsiz hayvanları beslemek için bölgeye gittiğinde ölmek üzere olan köpek yavrusunu bulduğunu belirterek, "Sağlık durumu şu an iyi. Onun için güvenli ortamı sağladık, artık bizim yanımızda. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Bu bir vahşet." dedi.
Bunu yapan insan olamaz! Denizli'de yavru köpeğe korkunç işkence
Köpeğe bunu yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Keskin, şüphelilerin en kısa sürede bulunmasını dilediklerini ifade etti.
Bunu yapan insan olamaz! Denizli'de yavru köpeğe korkunç işkence