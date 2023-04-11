Bunu yapan insan olamaz! Denizli’de yavru köpeğe korkunç işkence

Köpeği sahiplenen Ahmet Keskin, AA muhabirine, sahipsiz hayvanları beslemek için bölgeye gittiğinde ölmek üzere olan köpek yavrusunu bulduğunu belirterek, "Sağlık durumu şu an iyi. Onun için güvenli ortamı sağladık, artık bizim yanımızda. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Bu bir vahşet." dedi.