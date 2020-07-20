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Haberler Galeri Burak Özçivit ailesiyle tatilde! Villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Burak Özçivit ailesiyle tatilde! Villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ailesiyle tatile çıktı. Kuruluş Osman dizisinin sezon finali vermesiyle soluğu Bodrum'da alan Özçivit ailesinin kaldıkları villanın fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:24
Burak Özçivit ailesiyle tatilde! Villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte Bodrum Gümüşlük'te 6 milyon TL'ye aldıkları villalarında tatile devam ediyor.

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Burak Özçivit ailesiyle tatilde! Villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Yaz başında yenilenen ev için dekorasyon, bahçe peyzajı ve havuzda yaptırdığı değişiklikler için 200 bin TL harcandı.

Burak Özçivit ailesiyle tatilde! Villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Çift, Bodrum merkez ve Türkbükü'ndeki işlerine de Özçivit'in küçük teknesiyle gidiyor.

Burak Özçivit ailesiyle tatilde! Villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Özçivit ile eşi Evcen oğulları Karan ile birlikte teknelerinde de keyif yapıyor.

Burak Özçivit ailesiyle tatilde! Villanın fiyatı dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz günlerde de evlerinin havuzunda sıcak havanın tadını çıkarırken görüntülenen çiftten Evcen, mayolu fotoğraf vermemek için pareosunu giyerek önlem almıştı.

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