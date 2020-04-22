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Haberler Galeri Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor

Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor

Kuruluş Osman dizisinin yıldız ismi Burak Özçivit cephesinde bu aralar sıkıntılı günler yaşanıyor. Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan birbirlerini çıkarmışlardı. İddialara göre yenge-görümcenin arasını düzeltmek için Burak Özçivit devreye girdi ancak sonuç başarılı olmadı. Peki Fahriye Evcen ve Burçun Özçivit arasında neler yaşandı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:42 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:51
Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor

Fahriye Evcen, üç yıl önce hayatını birleştirdiği Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i Instagram hesabından silmesiyle magazin gündemine gelmişti.

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Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor

Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in evinde şu sıralar "görümce krizi" yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre; Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit'le tartıştı.

Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor

Tartışmanın ardından görümcesiyle arasındaki ipleri koparan güzel oyuncu, Burçun Özçivit'i sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan'ı da görümcesine göstermeme kararı aldı.

Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor

BARIŞMAK İSTEMEDİ
Çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı.

Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor

Burçun Özçivit bu yüzden yeğeni Karan'ın 1'inci yaş gününü de kutlayamadı. Eşi ve kardeşi arasında çaresiz kalan Burak Özçivit şimdilerde kara kara bu krizi nasıl atlatacaklarını düşünüyor.

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