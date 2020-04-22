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Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor
Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor
Kuruluş Osman dizisinin yıldız ismi Burak Özçivit cephesinde bu aralar sıkıntılı günler yaşanıyor. Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan birbirlerini çıkarmışlardı. İddialara göre yenge-görümcenin arasını düzeltmek için Burak Özçivit devreye girdi ancak sonuç başarılı olmadı. Peki Fahriye Evcen ve Burçun Özçivit arasında neler yaşandı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:42
Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:51
Fahriye Evcen, üç yıl önce hayatını birleştirdiği Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i Instagram hesabından silmesiyle magazin gündemine gelmişti.
Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in evinde şu sıralar "görümce krizi" yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre; Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit'le tartıştı.
Tartışmanın ardından görümcesiyle arasındaki ipleri koparan güzel oyuncu, Burçun Özçivit'i sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan'ı da görümcesine göstermeme kararı aldı.
BARIŞMAK İSTEMEDİ
Çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı.
Burçun Özçivit bu yüzden yeğeni Karan'ın 1'inci yaş gününü de kutlayamadı. Eşi ve kardeşi arasında çaresiz kalan Burak Özçivit şimdilerde kara kara bu krizi nasıl atlatacaklarını düşünüyor.