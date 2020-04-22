Burak Özçivit, eşi ve kardeşi arasında kaldı! Görümce krizi yaşanıyor

Kuruluş Osman dizisinin yıldız ismi Burak Özçivit cephesinde bu aralar sıkıntılı günler yaşanıyor. Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan birbirlerini çıkarmışlardı. İddialara göre yenge-görümcenin arasını düzeltmek için Burak Özçivit devreye girdi ancak sonuç başarılı olmadı. Peki Fahriye Evcen ve Burçun Özçivit arasında neler yaşandı? İşte merak edilenler...