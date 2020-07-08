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Burak Özçivit tatil sezonunu açtı! Oğlu Karan'la ilk kez görüntülendi
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit tatil sezonunu açtı. Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte tatilini Bodrum'daki lüks evinde geçiriyor. Oğlu Karan'la ilk kez görüntülenen yıldız oyuncunun keyifli halleri dikkati çekti.
Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:13Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:29
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Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'a gitti.