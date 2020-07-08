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Haberler Galeri Burak Özçivit tatil sezonunu açtı! Oğlu Karan'la ilk kez görüntülendi

Burak Özçivit tatil sezonunu açtı! Oğlu Karan'la ilk kez görüntülendi

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit tatil sezonunu açtı. Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte tatilini Bodrum'daki lüks evinde geçiriyor. Oğlu Karan'la ilk kez görüntülenen yıldız oyuncunun keyifli halleri dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:13 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:29
Burak Özçivit tatil sezonunu açtı! Oğlu Karan'la ilk kez görüntülendi

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'a gitti.

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Burak Özçivit tatil sezonunu açtı! Oğlu Karan'la ilk kez görüntülendi

Instagram'da 175 bin takipçiyle en popüler çocuk olan Karan, ikinci kez gittiği Bodrum'da babasıyla tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Burak Özçivit tatil sezonunu açtı! Oğlu Karan'la ilk kez görüntülendi

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' 24 Haziran'da sezon finali yaptı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Burak Özçivit tatil sezonunu açtı! Oğlu Karan'la ilk kez görüntülendi

Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile soluğu Bodrum'da aldı.

Burak Özçivit tatil sezonunu açtı! Oğlu Karan'la ilk kez görüntülendi

Ünlü çift, önceki gün de Yalıkavak'ta bulunan ultra lüks evlerinde objektiflere takıldı. Burak Özçivit havuz başında oğlu Karan ile oyun oynarken onu öpücüklere boğdu...

Burak Özçivit tatil sezonunu açtı! Oğlu Karan'la ilk kez görüntülendi

Çift tatil fotoğraflarıyla sosyal medyaya damgasını vurdu.

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