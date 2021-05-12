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Haberler Galeri Burak Sergen'den yeni haber geldi!

Burak Sergen'den yeni haber geldi!

Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veren Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Başarılı oyuncu Sergen'den beklenen güzel haber geldi.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:58 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:05
Burak Sergen'den yeni haber geldi!

12 Nisan tarihinde evinde rahatsızlanarak hastanete kaldırılan oyuncu Burak Sergen, koronavirüse yakalandığı tespit edilerek yoğun bakıma alınmış ve durumu ağırlaşınca entübe edilmişti.

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Burak Sergen'den yeni haber geldi!

NORMAL ODAYA ALINDI

Günlerce uyutulan Burak Sergen'den güzel haber geldi. TV100'ün haberine göre; sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı.

Burak Sergen'den yeni haber geldi!

Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta hastaneden taburcu olması planlanıyor.

Burak Sergen'den yeni haber geldi!

ROL GEREĞİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan Sergen'in tedavisinin devam etmesi nedeniyle dizinin senaryosunda da değişiklik yapılmıştı. Geçtiğimiz hafta 28. bölümüyle ekranlara gelen 'Sadakatsiz'de Sergen'in rol gereği kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı.

Burak Sergen'den yeni haber geldi!

Dizideki tüm karakterlerin Haluk Bey'e geçmiş olsun dilekleri ilettiği sahneler izleyiciler tarafından vefa örneği olarak gösterildi.

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