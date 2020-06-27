Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan kazandığı para dudak uçuklattı! Bir tanıtımda...

AYRILIK NEDENİ…

İddiaya göre; Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması, bu ilişkiyi bitirdi. Gezmeyi ve sosyalleşmeyi seven Allan Hakko'nun, arkadaşlarına "Burcu sadece işine aşık" dediği öğrenildi.