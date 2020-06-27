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Haberler Galeri Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan kazandığı para dudak uçuklattı! Bir tanıtımda...

Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan kazandığı para dudak uçuklattı! Bir tanıtımda...

Burcu Esmersoy'un sosyal medya üzerinden kazandığı para dudak uçuklattı. Esmersoy Instgram hesabından yaptığı tanıtımlar sayesinde adete servet kazandı. 43 yaşındaki sunucu, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL alıyor.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:06
Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan kazandığı para dudak uçuklattı! Bir tanıtımda...

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı reklam içerikli paylaşımlara ağırlık veren Burcu Esmersoy, adeta bir servet kazandı.

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Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan kazandığı para dudak uçuklattı! Bir tanıtımda...

Berk Suyabaymaz ile evliliğinin ardından aşk yaşadığı Allan Hakko'da da aradığı mutluluğu bulamayan Esmersoy, başarıyı iş hayatında yakaladı.

Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan kazandığı para dudak uçuklattı! Bir tanıtımda...

BİR TANITIMDAN 25 BİN TL!

Posta'nın haberine göre; Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan 43 yaşındaki sunucu, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL alıyor.

Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan kazandığı para dudak uçuklattı! Bir tanıtımda...

ALLAN HAKKO İLE İLİŞKİSİ BİTTİ!

Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Allan Hakko'yla yeni bir aşka yelken açan Esmersoy, 1.5 ay aşk yaşadığı Allan Hakko'dan 3 hafta önce ayrılmıştı.

Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan kazandığı para dudak uçuklattı! Bir tanıtımda...

AYRILIK NEDENİ…

İddiaya göre; Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması, bu ilişkiyi bitirdi. Gezmeyi ve sosyalleşmeyi seven Allan Hakko'nun, arkadaşlarına "Burcu sadece işine aşık" dediği öğrenildi.

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