Bursa-İzmir karayolu kapandı! Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı. Kazaların yaşanmasıyla çile bir kat daha arttı. Kilometrelerce kuyruk İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi