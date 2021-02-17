HaberlerGaleriBursa-İzmir karayolu kapandı! Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
Bursa-İzmir karayolu kapandı! Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı. Kazaların yaşanmasıyla çile bir kat daha arttı. Kilometrelerce kuyruk İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:16
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa-İzmir yolunda trafiğin kapanmasına sebep oldu. Kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazalarıyla birlikte kilometrelerce kuyruk oluştu.