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Haberler Galeri Bursa-İzmir karayolu kapandı! Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

Bursa-İzmir karayolu kapandı! Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı. Kazaların yaşanmasıyla çile bir kat daha arttı. Kilometrelerce kuyruk İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:16
Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa-İzmir yolunda trafiğin kapanmasına sebep oldu. Kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazalarıyla birlikte kilometrelerce kuyruk oluştu.

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Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

Karayolları, bölge trafik ve jandarma ekipleri kaza mahalindeki araçları kaldırmaya çalışırken, araç kuyruğunun ne ucu ne de sonu göründü.

Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

Drone ile havadan görüntülenen yolda, ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor.

Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
Bursa-İzmir karayolu kapandı Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi
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