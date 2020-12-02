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Haberler Galeri Burun akıntısını 2 yıldır durduramıyordu! Sebebini öğrenince şoke oldu

Burun akıntısını 2 yıldır durduramıyordu! Sebebini öğrenince şoke oldu

Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson, burnunun sürekli akmasından şikayetçiydi...

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:21
Burun akıntısını 2 yıldır durduramıyordu! Sebebini öğrenince şoke oldu

Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson, burnunun sürekli akmasından şikayetçiydi.

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Burun akıntısını 2 yıldır durduramıyordu! Sebebini öğrenince şoke oldu

Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamış.

Burun akıntısını 2 yıldır durduramıyordu! Sebebini öğrenince şoke oldu

Birçok kez doktora giden ancak yapılan testlerde kesin sonuç alamayan Jackson, "Doktorlar sürekli olarak soğuk algınlığı, nezle ya da alerjik reaksiyonlar nedeniyle burnumun aktığını söylüyordu" dedi.

Burun akıntısını 2 yıldır durduramıyordu! Sebebini öğrenince şoke oldu

Akıntının zamanla giderek arttığını ve adeta 'şelale' gibi olduğunu belirten Jackson, "Uyku uyuyamıyordum, zombi gibi olmuştum" diyor.

Burun akıntısını 2 yıldır durduramıyordu! Sebebini öğrenince şoke oldu

Jackson'ın bu durumu, 2013'te geçirdiği bir trafik kazasının ardından başlamış.

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