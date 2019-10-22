Bütün vücudum ağrıyor diyenler dikkat!

Yaygın ağrı yapan hastalıklar konusunda vatandaşları bilgilendiren Romatoloji Uzm. Dr. Orhan Eren, başta Bruselle olmak üzere uzun süre devam eden enfeksiyon hastalıklarında yaygın ağrı olabileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 12:21Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 12:21
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Romatoloji Uzm. Dr. Orhan Eren, yaygın ağrı yapan hastalıklar konusunda bilgilendirdi. Grip gibi virüslere bağlı veya mikroplara bağlı enfeksiyon hastalıklarının çoğu kez bağışıklık sisteminin mikroplara karşı yaptığı savaşı kazanmasıyla kendiliğinden iyileştiğini belirten Eren, bazı romatizmal ve sistemik hastalıkların ise tedavi olup, doğru teşhis konulmadıkça geçmeyeceğini ifade etti.
Uzm. Dr. Eren, "Grip olduğumuzda, ateşli bir hastalık geçirildiğinde bizi öksürükten ateşten daha fazla rahatsız eden yaygın vücut ağrılarını çoğumuz yaşamışızdır ve bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu, üç beş günün bile ne kadar zor geçtiğini biliriz.
Grip olduktan sonra 'bütün vücudum ağrıyor' diye şikayet eden kişileri çok duymuşuzdur. Grip gibi virüslere bağlı veya mikroplara bağlı enfeksiyon hastalıkları çoğu kez bağışıklık sistemimizin mikroplara karşı yaptığı savaşı kazanmasıyla kendiliğinden iyileşir. Ancak bazı romatizmal ve sistemik hastalıklar vardır ki, bu yaygın ağrılar tedavi olmadıkça doğru teşhis konmadıkça geçmez" dedi.
"BAŞTA BRUSELLA OLMAK ÜZERE KRONİK ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA YAYGIN AĞRILAR OLABİLİR" İltihaplı romatizmal hastalıkların çoğunda yaygın ağrı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Orhan Eren, "Başta Brusella olmak üzere kronik (uzun süre devam eden) enfeksiyon hastalıklarında yaygın ağrılar olabilir. Brusella dediğimiz çiğ süt ve süt ürünleri ile geçen hastalıkta hastalar sanki devamlı gripmiş gibi 'her tarafım ağrıyor' şeklinde şikayetlerini dile getirirler.
Kronik enfeksiyon hastalıklarında ağrı şikayetlerine çoğu kez hafif veya ara ara gelen ateş, terleme, bazen üşüme ve titreme eşlik eder. Kan tahlillerinde CRP ve sedimentasyon (vücuttaki iltihap oranını ve şiddetini ölçen kan testleri) çoğu kez yüksektir. Yine kanser hastalarında yaygın ağrıya ek olarak tümör dokusunun olduğu bölgede daha belirgin bölgesel ağrı da eşlik eder.