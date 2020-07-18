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Büyük aşk bitti mi? Hande Erçel sessizliğini bozdu, ilk açıklamayı yaptı!
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın 3 hafta önce ayrıldığı iddia edilmişti. Evlenecekleri konuşulan çiftin ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Peki, gerçekten büyük aşk bitti mi? İşte Erçel'in açıklaması...
Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:42Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:51
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Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.
Murat Dalkılıç - Hande Erçel, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini bitirdi.
İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.
Hande Erçel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir.
Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek isteğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim.