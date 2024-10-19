Büyük indirim başladı! İşte Tarım Kredi Marketi 19 Ekim - 1 Kasım indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 19 Ekim - 1 Kasım 2024 indirim kataloğunu yayınlandı. Ekim ayı bitmeden öyle bir indirim yapıldı ki indirim kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar soluğu markette aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 19 Ekim - 1 Kasım 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akıllardaki "Piyasada en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 19 Ekim 2024 10:15 Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





