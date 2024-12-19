Büyük indirime yoğun ilgi! İşte Tarım Kredi Marketi aralık ayı indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aralık ayı indirim kataloğunu yayınlandı. Yıl bitmeden öyle bir indirim yapıldı ki indirim kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar soluğu markette aldı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? Piyasadaki en ucuz market hangisi? En uygun fiyatlı market hangisi? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı...