Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Tarım Kredi Marketi 8 - 10 Kasım tarihleri arasındaki indirim yoğun ilgiyle karşılandı. Alışverişini uygun fiyata yapmak isteyen vatandaşlar indirimli marketleri araştırıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine giren ürünler...
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimde olan ürünler araştırılıyor. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. İşte 8 - 10 Kasım 2024 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....