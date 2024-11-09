Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimde olan ürünler araştırılıyor. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. İşte 8 - 10 Kasım 2024 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....