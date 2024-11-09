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Haberler Galeri Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor

Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor

Tarım Kredi Marketi 8 - 10 Kasım tarihleri arasındaki indirim yoğun ilgiyle karşılandı. Alışverişini uygun fiyata yapmak isteyen vatandaşlar indirimli marketleri araştırıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine giren ürünler...

SEMANUR ARSLAN

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Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimde olan ürünler araştırılıyor. Birçok kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. İşte 8 - 10 Kasım 2024 tarihli Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....

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Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor
Büyük indirimin yarın son günü! Tarım Kredi Marketlerinde bu ürünler kapış kapış gidiyor