Büyük Menderes Nehri çöple kaplandı! Tonlarca çöp Ege Denizi’ne sürüklenmeye başladı

Bunun çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Bazı vatandaşlar burada kendi imkanları ile köprünün tıkanan kemerlerini açmaya çalışıyorlar. Ancak kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bunun yanında bazı vatandaşlar da bazı aletlerle selin getirdiği ve kendilerine lazım olabilecek şeyleri almaya çalışıyorlar" diye konuştu.