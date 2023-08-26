Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık ölümü: Böyle giderse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek

Kuraklığın yanı sıra kirliliğin de etkili olduğu nehirde yer yer oluşan göletlerde balıkların yaşaması için yeterli oksijen miktarının olmadığını dile getiren Sürücü, "Büyük Menderes'te su kalmadı çünkü iklim değişikliğini net olarak görüyoruz. Aşırı sıcaklar ve kuraklık Büyük Menderes Nehri'nde kurumaya yol açtı. Nehir sadece tarımsal amaçlı kullanılmıyor burada bir nehir ekosistemi var ve nehrin içinde yaşayan çok sayıda canlı var" ifadelerini kullandı.