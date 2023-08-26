Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık ölümü: Böyle giderse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek

Aydın'da bulunan ve Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri bölge halkını tedirgin etti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü "Balık ölümlerinin en büyük nedeni sanayi tesislerinin, fabrikaların atıklarının neden olduğu kimyasal kirlilik ve ağır metaller. Böyle devam ederse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:58