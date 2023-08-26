  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümü: Böyle giderse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek

Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümü: Böyle giderse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek

Aydın'da bulunan ve Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri bölge halkını tedirgin etti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü "Balık ölümlerinin en büyük nedeni sanayi tesislerinin, fabrikaların atıklarının neden olduğu kimyasal kirlilik ve ağır metaller. Böyle devam ederse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

DHA

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:58

Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık ölümü: Böyle giderse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan, Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nin Söke ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgede incelemelerde bulundu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık ölümü: Böyle giderse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek

Kuraklığın yanı sıra kirliliğin de etkili olduğu nehirde yer yer oluşan göletlerde balıkların yaşaması için yeterli oksijen miktarının olmadığını dile getiren Sürücü, "Büyük Menderes'te su kalmadı çünkü iklim değişikliğini net olarak görüyoruz. Aşırı sıcaklar ve kuraklık Büyük Menderes Nehri'nde kurumaya yol açtı. Nehir sadece tarımsal amaçlı kullanılmıyor burada bir nehir ekosistemi var ve nehrin içinde yaşayan çok sayıda canlı var" ifadelerini kullandı.

Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık ölümü: Böyle giderse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek

'SU YOKSA HAYAT YOK'
Nehir ekosisteminin korunması gerektiğini dile getiren Sürücü, nehirdeki kirliliğe de değinerek, "Nehirde kalan su birikintilerinin içerisinde yüzlerce balık ölüsü var. Sadece balıklar da ölmüyor nehirdeki sudan beslenen kuşlar ve sucul diğer canlılar da etkileniyor. Su yoksa hayat yok. Nehrin en büyük problemlerinden birisi de kirlilik. Kış aylarında taşkınlar oluyor ve yağmur sularıyla birlikte kirli su akıyor.

Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık ölümü: Böyle giderse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek

Nehir 584 kilometre boyunca Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinden gelip, Söke Ovası'ndan Ege Denizi'ne akıyor. Tabi bu süre zarfında etrafında şekillenen sanayi tesisleri ve fabrikaların arıtmasız atıkları, kimyasal maddeleri alıcı ortam olarak Büyük Menderes Nehri'ne veriliyor. Bu durum büyük bir kirlilik yaratıyor. Aynı zamanda katı atıklar da nehir vasıtasıyla Ege Denizi'ne kadar ulaşıyor" dedi.

Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık ölümü: Böyle giderse çok sayıda canlı ölmeye devam edecek

'YÜZLERCE METRELİK ADACIKLAR OLUŞUYOR'
Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarihi taş köprünün menfezlerini zaman zaman ağaç kütükleri tıkayarak arkasında büyük bir çoğunluğu plastikten oluşan atıklardan yüzlerce metrelik adacıklar oluşuyor. Bu atıkların mutlaka engellenmesi ve temizlenmesi lazım. Çünkü kış ayında yağmurla birlikte kirlilik biriktiğinde yine büyük bir sorun olacak.

  • SON DAKİKA