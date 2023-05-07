Büyük tehlike! Bu yemekleri İkinci kez ısıtıp yerseniz...

Kalmış yemekleri ısıtıp yemek sağlığımız için zararlı mı? Tonlarca yemeğin çöpe gittiğini düşünürsek aslında bu harika bir seçenek gibi ancak bazı gıdalar tekrardan ısıtılıp tüketildiğinde zehirleyebiliyor. Yani yiyeceklerin tekrar tekrar ısıtılması, aslında hem gıda kalitesini düşürüyor hem de bakteri üremesine sebep olarak sağlığımızı bozabiliyor. İşte bilmeniz gerekenler...

