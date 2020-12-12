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Büyük tehlike! İkinci kez ısıtıp yerseniz...

Öğünlerden artan yemekleri tekrar tekrar ısıtmak sağlığa zararlı mı? Tüketimin azaltılması ve yemeklerin çöpe gitmesini önlemek için yemeklerin saklanıp tekrar ısıtılması sıkça yapılsa da bazı gıdaların tekrar ısıtılıp tüketilmesi zehirlenmelere neden olabiliyor. Öğünlerden artan yemeklerin en kısa zamanda buzdolabına alınması gerektiğini belirten Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, bazı gıdaların zehirlenmeye yol açma potansiyeli taşıdığını hatırlattı. İşte tekrar ısıtılmaması gereken besinler...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:36
Büyük tehlike! İkinci kez ısıtıp yerseniz...

Kalmış yemekleri ısıtıp yemek sağlığımız için zararlı mı? Tonlarca yemeğin çöpe gittiğini düşünürsek aslında bu harika bir seçenek gibi ancak bazı gıdalar tekrardan ısıtılıp tüketildiğinde zehirleyebiliyor. Yani yiyeceklerin tekrar tekrar ısıtılması, aslında hem gıda kalitesini düşürüyor hem de bakteri üremesine sebep olarak sağlığımızı bozabiliyor. İşte bilmeniz gerekenler...

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Büyük tehlike! İkinci kez ısıtıp yerseniz...

Öğünlerden artan yemeklerin en kısa zamanda buzdolabına alınması gerektiğini belirten Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, özellikle tavuk, dana eti, yumurta gibi yüksek riskli kabul edilen gıdaların yanı sıra neredeyse tüm gıdaların zehirlenmeye yol açma potansiyeli taşıdığını hatırlattı.

Büyük tehlike! İkinci kez ısıtıp yerseniz...

UZUN SÜRE ODA SICAKLIĞINDA KALDIYSA SAKIN...

"Bakterilerin yaşayabilmeleri için nem gerekir, tüketilen tüm gıdalarda bakterilerin ihtiyacı kadar nem oranı bulunur. Bu da gıdaları bakteriler için ideal üreme ortamları yapar" diyen Uzunoğlu, "Pişirilen veya çiğ halde tüketime hazırlanan yiyeceklerin artanları eğer uzun süre oda sıcaklığında kaldıysa kesinlikle tüketilmemeli. Buzdolabında muhafaza edilen yiyecekler de tüketilecek kadarı ısıtılmalı. Piştikten sonra uzun süre muhafaza edilmesi gereken yiyecekler ise derin dondurucuya konarak saklanabilir. Ancak çözdürüldükten sonra ısıtılıp hemen tüketilmeli" şeklinde konuştu.

Büyük tehlike! İkinci kez ısıtıp yerseniz...

ÇÖZDÜRME İŞLEMİ DOĞRU ŞEKİLDE NASIL YAPILIR?

Yeniden tüketim için bekletilen gıdalarda çözdürme işleminin oda sıcaklığında bekletilerek yapılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Uzunoğlu, "Oda sıcaklığında bekleyen gıdaların tamamı çözünene kadar eriyen ve hava ile temas halinde olan kısmında bakteri üretimi başlar. Bu sebeple çözdürme için buzdolabı kullanılmalı veya mikrodalganın çözdürme özelliği kullanılarak çözülen gıda hemen tüketilmelidir" dedi.

Büyük tehlike! İkinci kez ısıtıp yerseniz...

Gıda zehirlenmelerine yol açan 'çapraz bulaşma' nasıl önlenir?

Gıda zehirlenmelerinde en yaygın sebep olarak çapraz bulaşmaya da dikkat çeken Merve İşeri Uzunoğlu, "Çapraz bulaşma hazırlık veya üretim esnasında gıdaya etraftaki başka bir kaynaktan zararlı bakteri bulaşmasıdır. Bu bakteriler yapılarına bağlı olarak ısı yoluyla, pişirme ile ölmektedir. Çapraz bulaşmayı önlemek için pişmiş gıdaları buzdolabında üzeri kapalı halde ve özellikle kıyma, tavuk gibi çiğ ürünlerden ayrı bir bölümde muhafaza etmek gerekir" şeklinde konuştu.

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