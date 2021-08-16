Büyük tehlike! İkinci kez ısıtıp yerseniz...

Öğünlerden artan yemekleri tekrar tekrar ısıtmak sağlığa zararlı mı? Tüketimin azaltılması ve yemeklerin çöpe gitmesini önlemek için yemeklerin saklanıp tekrar ısıtılması sıkça yapılsa da bazı gıdaların tekrar ısıtılıp tüketilmesi zehirlenmelere neden olabiliyor. Öğünlerden artan yemeklerin en kısa zamanda buzdolabına alınması gerektiğini belirten Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, bazı gıdaların zehirlenmeye yol açma potansiyeli taşıdığını hatırlattı. İşte tekrar ısıtılmaması gereken besinler...