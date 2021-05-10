Büyük tehlike İzmir Körfezi'ni de sarmaya başladı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Müsilaj sebebiyle deniz oksijensiz kalıyor. Denizde oksijen yoksa yaşam yoktur. Bu tür olaylar tüm canlılara zarar verir. Müsilaj ve planktom patlamaları, deniz maruluna göre daha risklidir. Zehirli türleri ciddi balık ölümlerine neden olur. Bu oluşumların tarımda kullanılabilmesi gündemde yer alıyor. Bu bir insanı öldürüp, organlarını bağışlamaya benzer. Önce denizimizi kurtarmalıyız" dedi.