Çam fıstığı altınla yarışıyor
İzmir'in Bergama ilçesinde üretilen ve kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor. Çam fıstığı üretiminin azaldığını ve talebi karşılayamadıklarını belirten üreticiler, "Verim geçen yıllara göre yüzde 70 düştü. Geçen yıllarda yüz kilo üründen 3 kilo verim alırken bugün bu oran 600-700 grama indi. Kozalakların içi boş çıkıyor. Nedenlerinin araştırılarak önlem alınmasını bekliyoruz" diye konuşuyor.
Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 18:34
Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 18:37
Son yıllarda üretimi düşen çam fıstığı fiyatları el yakıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri dolma, helva, baklava gibi gıdaların temel maddesi olan çam fıstığının kilosu 600 liraya kadar yükseldi.
Çam fıstığı üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan İzmir'in Bergama ilçesinde hasat devam ederken üreticiler verimdeki düşüşün nedenlerinin araştırılmasını istiyor.
'ÜRETİM AZALDI'
Çocukluğundan beri çam fıstığı ürettiklerini belirten Kadir Konuk, hasada kasım sonu ya da aralık ayında başladıklarını ve bu sürecin mayıs ayına kadar sürdüğünü ifade etti.
Depolanan kozalakların haziran ya da temmuz aylarında kurutulduğunu kaydeden Konuk, geçirilen işlemleri şöyle anlattı:
"Kuruduktan sonra çam fıstığının içi çekirdeğinden ayrılır. Çöpü ayıklandıktan sonra satışa hazır hale gelir. Çekirdek hali yani 'künar' 115 liradır, iç fıstık ise 600 liradır.
Çocukluğumdan beri altının kilosu ile fıstık yarışırdı. Ancak son yıllarda ürün az olduğu için talebi karşılayamaz olduk. Fiyatın yükselmesinin asıl nedeni üretimin düşmesi."