Haberler Galeri Çam fıstığı altınla yarışıyor

Çam fıstığı altınla yarışıyor

İzmir'in Bergama ilçesinde üretilen ve kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor. Çam fıstığı üretiminin azaldığını ve talebi karşılayamadıklarını belirten üreticiler, "Verim geçen yıllara göre yüzde 70 düştü. Geçen yıllarda yüz kilo üründen 3 kilo verim alırken bugün bu oran 600-700 grama indi. Kozalakların içi boş çıkıyor. Nedenlerinin araştırılarak önlem alınmasını bekliyoruz" diye konuşuyor.

Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 18:34 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 18:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





