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Cam parçalarıyla yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Yolda cam şişeyi gören bir kişi aklına gelen fikri yapmak için kolları sıvadı. Sevgilisine evlilik teklifi etmek için hazırlık yapan bu kişi cam şişeden yaptığıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte saniye saniye cam şişeden yaptığı müthiş hediye.