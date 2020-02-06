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Cam parçalarıyla yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Yolda cam şişeyi gören bir kişi aklına gelen fikri yapmak için kolları sıvadı. Sevgilisine evlilik teklifi etmek için hazırlık yapan bu kişi cam şişeden yaptığıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte saniye saniye cam şişeden yaptığı müthiş hediye.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 19:30
Cam parçalarıyla yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Sevgilisine evlilik teklifi etmek için cam şişeden yüzük yaptı her anını sosyal medyada paylaştı...

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Cam parçalarıyla yaptı! Görenler hayran kalıyor...
Cam parçalarıyla yaptı! Görenler hayran kalıyor...
Cam parçalarıyla yaptı! Görenler hayran kalıyor...
Cam parçalarıyla yaptı! Görenler hayran kalıyor...
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