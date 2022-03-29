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Haberler Galeri Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...

Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...

Son dönemde ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Bakın o gençler doğada buldukları ilkel malzemelerle neler yaptı...

Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 12:30
Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...

Primitive Tools sayfasıyla kendilerine hayran bırakan ikili bu defa bakın ne yaptı.

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Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...

Toprağı kazmaya başlayan ikili işlerini bitirdiğinde görenleri şaşırttılar.

Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...
Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...
Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...
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