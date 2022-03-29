Çamurdan öyle bir şey yaptı ki...

Primitive Tools sayfasıyla kendilerine hayran bırakan ikili bu defa bakın ne yaptı. Toprağı kazmaya başlayan ikili işlerini bitirdiğinde görenleri şaşırttılar. Primitive Technology Idea sayfasıyla ilgi çeken genç yine yaptıklarıyla dikkat çekti. Sadece taş ve çamur ile, sizin de başarabileceğiniz şeyleri yaptı. Primitive Life isimli sayfasıyla büyük ilgi gören adam bu sefer kendi havuzunu yaptı. Bu taştan yapılan havuz yüzme ve rahatlamanın yanı sıra su depolamaya da yarıyor. yaparken taş kum kireç ve çamur kullanıldı. İşte o çalışma...