Can Borcu ilk bölümüyle çok sevildi! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Onuncu yaş gününde annesi intihar etmiş olan Doğa, bu acıyla daha fazla baş edemez ve bir binanın tepesine çıkarak babasını son kez görüntülü arar. Kızını intihardan vazgeçirmek için hızla yola düşen Mehmet, yolda giderken bir adama çarpar. Kızını kurtarmak ile can çekişen adama yardım etmek arasında kalır ve kızını seçer. Handan aldığı telefon üzerine otele gitmiş, Emel ve Celal'i basmıştır. Mehmet, Doğayı intihardan vazgeçirir ve kontrol için hastaneye götürür. Hastanenin acil bölümünde Handan ve ailesini acı içinde görür.