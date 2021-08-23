Haberler Galeri Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü

Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü

Evde canı sıkılan bir kişi kolları sıvadı ve evinin garajında bulunan malzemeleri kullanarak uçak yaptı. Görenleri hayrete düşüren o görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





