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Haberler Galeri Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü

Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü

Evde canı sıkılan bir kişi kolları sıvadı ve evinin garajında bulunan malzemeleri kullanarak uçak yaptı. Görenleri hayrete düşüren o görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:12
Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü

İçecek kutularına atmayarak biriktiren bu adam bakın onlarla ne yaptı...

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Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü

Evinde elektrik ve su tasarrufu sağlamak isteyen bu adam biriktirdiği içecek kutularıyla kendine bir güneş paneli yaptı...

Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü

İşte yaratıcılıkta sınır tanımayan adamın yaptığı güneş paneli.

Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü
Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü
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