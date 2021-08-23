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Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü
Can sıkıntısından öyle bir şey yaptı ki! Hayrete düşürdü
Evde canı sıkılan bir kişi kolları sıvadı ve evinin garajında bulunan malzemeleri kullanarak uçak yaptı. Görenleri hayrete düşüren o görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:01
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:12
İçecek kutularına atmayarak biriktiren bu adam bakın onlarla ne yaptı...
Evinde elektrik ve su tasarrufu sağlamak isteyen bu adam biriktirdiği içecek kutularıyla kendine bir güneş paneli yaptı...
İşte yaratıcılıkta sınır tanımayan adamın yaptığı güneş paneli.