Can Yaman gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi. Kız arkadaşını önden gönderen oyuncu, gazetecilerin ayrılmasını beklerken; mekanda uyuyakaldı. Günaydın'ın haberine göre; Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi. Yaman, gece yarısı dışarıda gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince hedef şaşırtmak için sevgilisini önden gönderdi. Fakat alkolün etkisiyle uyuyakalan yakışıklı oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar mekandan ayrılmadı. 30 yaşındaki Yaman, daha sonra deniz taksi çağırarak evinin yolunu tuttu. Mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta, 'Can ile yeni tanıştık, konuştuk' açıklamasını yaptı. Öte yandan Yaman, geçtiğimiz aylarda yaptığı 'Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı' sözleriyle meslektaşları tarafından eleştirilmişti.