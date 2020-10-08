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Haberler Galeri Can Yaman gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Can Yaman gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi. Kız arkadaşını önden gönderen oyuncu, gazetecilerin ayrılmasını beklerken; mekanda uyuyakaldı.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2020 Perşembe 11:34
Can Yaman gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Günaydın'ın haberine göre; Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi.

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Can Yaman gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Yaman, gece yarısı dışarıda gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince hedef şaşırtmak için sevgilisini önden gönderdi.

Can Yaman gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Fakat alkolün etkisiyle uyuyakalan yakışıklı oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar mekandan ayrılmadı.

Can Yaman gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

30 yaşındaki Yaman, daha sonra deniz taksi çağırarak evinin yolunu tuttu.

Can Yaman gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta, "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" açıklamasını yaptı.

Can Yaman gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Öte yandan Yaman, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Başrol oyuncusunun libidosu yüksek olmalı" sözleriyle meslektaşları tarafından eleştirilmişti.

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