Çanakkale Boğazı deniz salyası ile kaplandı

Organik madde birikimi oluşturuyor. Organik maddeyi fitoplankton dediğimiz tek hücreli deniz canlıları oluşturuyor. Bunlar yoğun algelblum dediğimiz, litrede milyonlarca sayıya ulaşıyorlar ve Marmara Denizi yüzey akıntı sistemine sahip olduğu için, dip akıntı sistemi var ama kaykay ile ilişkili olarak sadece yüzey akıntı sisteminden bahsedeceğim. Bu akıntının olmadığı bölgelerde organik madde birikimi 150-200 metrede tamamen biyolojik parçalanmaya uğrarlar. Ama Marmara Denizi'nde bu kuvvetli akıntı sistemi nedeniyle; bunların çökelmesi, bu organik maddenin dip sulara taşınması ve orada parçalanması zorlaşıyor. Yüzey sularında bu olay gerçekleştiği için organik çorba oluşuyor" dedi.