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Haberler Galeri Çanakkale Boğazı'nda biyoçeşitlilik tehdit altında! Alt sınır 14-15 metrelere indi

Çanakkale Boğazı'nda biyoçeşitlilik tehdit altında! Alt sınır 14-15 metrelere indi

Deniz biyoçeşitliliğinde önemli bir etkiye sahip olan deniz çayırlarının Çanakkale Boğazı'nda azaldığı tespit edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, "Son 8 yıl içerisinde çayır dağılım alanının alt sınırının 16-17 metrelerden 14-15 metrelere indiğini gördük. Bu bizim için kötü bir durum. Çayırların mevcudiyeti bizim için çok önemli. Çünkü deniz canlılarının biyolojik çeşitliliğini ve bu bölgedeki varlıklarını etkiliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 09:46 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 09:53

Çanakkale Boğazı’nda biyoçeşitlilik tehdit altında! Alt sınır 14-15 metrelere indi

Çanakkale Boğazı'nda, 'Müsilajın Posidonia oceanica Çayırları ile Balık Tür Çeşitliliğine Etkilerinin Belirlenmesi ve Restorasyon Çalışmaları' isimli TÜBİTAK projesi kapsamında Dardanos bölgesinde müsilajın, deniz biyoçeşitliliğinde önemli bir yere sahip olan deniz çayırlarına etkileri 12 kişilik ekip tarafından araştırıldı.

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Çanakkale Boğazı’nda biyoçeşitlilik tehdit altında! Alt sınır 14-15 metrelere indi

Proje sonucunda çayır dağılım alanının alt sınırının 16-17 metrelerden 14-15 metrelere indiği tespit edildi. Çanakkale bölgesi için deniz canlılarının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlknur Ak, "Bu canlıların takibi ve korunmasına yönelik de fakülte öğretim üyeleri olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında bu kapsamda bir TÜBİTAK gerçekleştirdik. Proje, müsilajın deniz çayırı ve balık biyolojik çeşitliliği üzerine etkileriyle, restorasyonuna yönelik bir çalışmaydı. Çalışma Prof. Dr. Cahide Çiğdem Yığın yürütücülüğünde fakülteden 12 bilim insanıyla birlikte gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Boğazı’nda biyoçeşitlilik tehdit altında! Alt sınır 14-15 metrelere indi

'DENİZ CANLILARININ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLİYOR'
Prof. Dr. İlknur Ak, "Çalışmaları, Çanakkale Boğazı'nda dağılım gösteren diğer canlılar için üreme, barınma, beslenme alanları oluşturan ve fotosentez yoluyla ortamın oksijenini artıran, aslında Akdeniz'in ağacı olarak da nitelendirilen deniz çayırlarının Dardanos bölgesindeki durumunu belirlemek üzerine gerçekleştirdik. Çalışma sonucunda ve son 8 yıl içerisinde çayır dağılım alanının alt sınırının 16-17 metrelerden 14-15 metrelere indiğini gördük.

Çanakkale Boğazı’nda biyoçeşitlilik tehdit altında! Alt sınır 14-15 metrelere indi

Bu bizim için kötü bir durum. Çünkü Posidonia çayırlarının çekildiğinin bir göstergesi. Bu çalışma kapsamında buna yönelik restorasyon çalışmaları da yapmaya başladık. Bunun sonuçlarını ileriki dönemde alacağız ama bu çayırların mevcudiyeti bizim için çok önemli. Çünkü deniz canlılarının biyolojik çeşitliliğini ve bu bölgedeki varlıklarını etkiliyor."

Çanakkale Boğazı’nda biyoçeşitlilik tehdit altında! Alt sınır 14-15 metrelere indi

'MÜSİLAJIN IŞIK GEÇİRGENLİĞİNİ AZALTMASI OLUMSUZ ETKİLEDİ'
Prof. Dr. İlknur Ak, Dardanos bölgesinde deniz çayırlarının azalmasının sebeplerinden birisinin de 2021 yılında görülen müsilaj olayları olduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra diğer insan aktivitelerinin de 'Posidonia çayırları'nın durumunu olumsuz etkilediğini görüyoruz.

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