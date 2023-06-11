Çanakkale Boğazı’nda biyoçeşitlilik tehdit altında! Alt sınır 14-15 metrelere indi

Deniz biyoçeşitliliğinde önemli bir etkiye sahip olan deniz çayırlarının Çanakkale Boğazı'nda azaldığı tespit edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, "Son 8 yıl içerisinde çayır dağılım alanının alt sınırının 16-17 metrelerden 14-15 metrelere indiğini gördük. Bu bizim için kötü bir durum. Çayırların mevcudiyeti bizim için çok önemli. Çünkü deniz canlılarının biyolojik çeşitliliğini ve bu bölgedeki varlıklarını etkiliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 09:46 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 09:53