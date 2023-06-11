Çanakkale Boğazı’nda biyoçeşitlilik tehdit altında! Alt sınır 14-15 metrelere indi

Bu bizim için kötü bir durum. Çünkü Posidonia çayırlarının çekildiğinin bir göstergesi. Bu çalışma kapsamında buna yönelik restorasyon çalışmaları da yapmaya başladık. Bunun sonuçlarını ileriki dönemde alacağız ama bu çayırların mevcudiyeti bizim için çok önemli. Çünkü deniz canlılarının biyolojik çeşitliliğini ve bu bölgedeki varlıklarını etkiliyor."