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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj artıyor

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), boğaz ve çevresindeki alanlarda yoğunlaştı. Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





