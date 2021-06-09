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Haberler Galeri Çanakkale Boğazı'nda müsilaj artıyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj artıyor

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), boğaz ve çevresindeki alanlarda yoğunlaştı. Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 11:21
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj artıyor

Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, kent merkezindeki feribot iskelesi ve Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj artıyor

Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı. Köpüksü bir yapıya sahip müsilaj, boğaz üzerinde büyük tabakalar halinde sürükleniyor.

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj artıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dün Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ekipler, boğazda müsilaj toplama çalışmasını sürdürüyor. Toplanan müsilaj, bertaraf tesislerine götürülecek.

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj artıyor
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj artıyor
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