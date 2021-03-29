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Haberler Galeri Çanakkale Boğazı’nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

Çanakkale Boğazı’nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

Çanakkale Boğazı'nda tekne ve ağlara zarar verdiği için balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj, anlık hava değişimine bağlı olarak etkisini arttırıyor. Balıkçıların bir süredir müsilaj nedeniyle denize açılamadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:04
Çanakkale Boğazı’nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

Marmara Deniziyle Çanakkale Boğazı'nda etkili olan beyaz ve köpüksü görüntüsünün yanı sıra yapışkan bir madde müsilaj vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken balıkçıların da kabusu haline geldi.

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Çanakkale Boğazı’nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

Denize bırakılan ağlara yapışan ve gözlerini tıkayan müsilaj, balıkçıların avlanmasını engelleyip, teknelerin de filitrasyonla pompa sistemine zarar veriyor. Kıyı balıkçılarının da oltalarının üzerini kaplayarak avlanmalarını engelliyor.

Çanakkale Boğazı’nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

Hava durumundaki anlık değişimlere bağlı Çanakkale Boğazı'nda müsilaj son günlerde arttığı dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı’nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

'DENİZDE AVLANAMIYORUZ'

Son günlerde denizlerde artan müsilaj nedeniyle avlanmak için denize açılamadığını belirten amatör balıkçı İsmail Taman "Mevsimsel bir durum. Oltaları sarıyor, balık yakalayamıyoruz. Balık, müsilajdan dolayı denizin altında oltayı, kalın ip gibi gördüğü için gelmiyor. Çaresi yok. Kendi kendine yok olmasını bekleyeceğiz" dedi.

Çanakkale Boğazı’nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

Oltayla balık tutmaya çalışan Ahmet Bulut ise müsilajdan şikayetçi. Bulut, "Ağlara ve oltalara zarar veriyor. Olta kalınlaşıp, ağırlaşıyor. Balığın vurduğu anlaşılmıyor" diye konuştu.

Ömer Çekiç de kıyı balıkçılığını engellediğini belirtti.

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