Çanakkale Boğazı’nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor

'DENİZDE AVLANAMIYORUZ'

Son günlerde denizlerde artan müsilaj nedeniyle avlanmak için denize açılamadığını belirten amatör balıkçı İsmail Taman "Mevsimsel bir durum. Oltaları sarıyor, balık yakalayamıyoruz. Balık, müsilajdan dolayı denizin altında oltayı, kalın ip gibi gördüğü için gelmiyor. Çaresi yok. Kendi kendine yok olmasını bekleyeceğiz" dedi.