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Haberler Galeri Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı

Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı

Balıkçığı ve deniz canlılarını olumsuz etkileyen müsilaj kabusu Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay'ı da kapladı.Sarıçay'daki manzarayı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, çayın bu halini de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 16:06 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 16:08
Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı

Marmara Denizi'nin yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda da 3 aydır etkili olan müsilaj, endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılığı ve deniz canlılarını da olumsuz etkiliyor.

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Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı

Vatandaşlar arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, boğazın belli bölgelerinden sonra, lodosun etkisiyle kent merkezinden geçen Sarıçay'ı da kapladı. Sarıçay'daki manzarayı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, çayın bu halini de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı.

Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı

Kentte ağ ile balık avcılığı yapan Davut Avcı, deniz salyasının lodosun etkisiyle Sarıçay'a girdiğini söyleyerek, "Daha önceden böyle bir pislik görmedik.

Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı

Belirli zamanlarda oluyordu. Denize çıktığımız zaman ağlarımızı atıyoruz. Denize bıraktığımız ağlar çamur olarak çıkıyor. Ağlara balık vurmuyor.

Çanakkale Boğazı'ndan sonra Sarıçay da müsilaj ile kaplandı

Balıkçıların bir kısmı denize çıkamıyor. Olta balıkçıları denize attığı oltalar çamurla kaplanıyor. Bu büyük bir pislik. Çanakkale'de bize çok zararı var" dedi.

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