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Haberler Galeri Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası kapladı

Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası kapladı

Denizcilerin kabusu haline gelen müsilaj son zamanlarda rüzgarın etkisi ile denizlerde etkisi yitirmişti. Ancak Ancak rüzgarın etkisini kaybetmesi ve denizin durgunlaşmasıyla Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yeniden görünmeye başladı.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 17:13 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 17:17
Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası kapladı

Marmara Denizi'nin yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılığı ve deniz canlılarını da olumsuz etkiliyor.

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Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası kapladı

Beyaz, köpüksü ve yapışkan özelliği olan deniz salyası, geçen günlerde 3 gün süreyle etkili olan poyrazla büyük ölçüde dağıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilaj üzerinde rüzgar hareketlerinin etkisinin görüldüğünü söyledi.

Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası kapladı

Ancak poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte deniz yeniden durgunlaştı. Bir süreliğine dağılan müsilaj da, bugün yeniden boğazın geniş bir kesimini kapladı.

Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası kapladı

Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, poyrazın durması ve ve rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte müsilajın yeniden görülmeye başladığını belirterek, "Ama bu kez müsilaj çok durmayacaktır. Çünkü hava bir süre sonra ısınacak. Dün bir miktar yağmur da yağdı ve bunun da etkisi oldu. Birkaç gün gözlemledikten sonra durumla ilgili daha net konuşabiliriz" dedi.

Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası kapladı
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