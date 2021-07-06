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Haberler Galeri Çanakkale sahillerinden sevindiren haber! Müsilaj etkisini yitirdi

Çanakkale sahillerinden sevindiren haber! Müsilaj etkisini yitirdi

Ülkemizde 8 Haziran'da müsilaj ile mücadele çalışmaları başlamıştı. Bu kapsamda müsilaj görülen sahillerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar sonuç verdi ve Çanakkale'de müsilaj büyük ölçüde etkisini kaybetti.

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 15:55
Çanakkale sahillerinden sevindiren haber! Müsilaj etkisini yitirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar, dördüncü haftasında aralıksız sürüyor.

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Çanakkale sahillerinden sevindiren haber! Müsilaj etkisini yitirdi

Biga ilçesi Karabiga beldesi sahili ile Ezine'nin Geyikli beldesi, Bozcaada İskelesi ve Ayazma Plajı'nda müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Çanakkale sahillerinden sevindiren haber! Müsilaj etkisini yitirdi

Temizlik çalışmaları sonucu sahil boyunda yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, drone ile havadan görüntülendi.

Çanakkale sahillerinden sevindiren haber! Müsilaj etkisini yitirdi

Çanakkale'nin tatil beldelerinde müsilajın etkisini yitirmesi dolayısıyla hareketlilik de arttı.

Çanakkale sahillerinden sevindiren haber! Müsilaj etkisini yitirdi
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