Çanakkale sahillerinden sevindiren haber! Müsilaj etkisini yitirdi
Ülkemizde 8 Haziran'da müsilaj ile mücadele çalışmaları başlamıştı. Bu kapsamda müsilaj görülen sahillerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar sonuç verdi ve Çanakkale'de müsilaj büyük ölçüde etkisini kaybetti.
Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 15:55
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar, dördüncü haftasında aralıksız sürüyor.