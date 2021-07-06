Çanakkale sahillerinden sevindiren haber! Müsilaj etkisini yitirdi

Ülkemizde 8 Haziran'da müsilaj ile mücadele çalışmaları başlamıştı. Bu kapsamda müsilaj görülen sahillerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar sonuç verdi ve Çanakkale'de müsilaj büyük ölçüde etkisini kaybetti.