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Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü! Zaferden tarihi fotoğraflar
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Büyük Zafer'in 107. yılında, Anadolu Ajansı Arşivi'ndeki fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 10:32Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 10:36
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.