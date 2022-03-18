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Haberler Galeri Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü! Zaferden tarihi fotoğraflar

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü! Zaferden tarihi fotoğraflar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Büyük Zafer'in 107. yılında, Anadolu Ajansı Arşivi'ndeki fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 10:32 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 10:36
Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü! Zaferden tarihi fotoğraflar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

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Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü! Zaferden tarihi fotoğraflar

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında, Anadolu Ajansı Arşivi'ndeki fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü! Zaferden tarihi fotoğraflar

İşte tarihi zaferden fotoğraflar...

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü! Zaferden tarihi fotoğraflar
Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü! Zaferden tarihi fotoğraflar
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