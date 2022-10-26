Çanakkale’de 1 saatlik amansız mücadele! Boyu kadar balık yakaladı

Bozcaada açıklarında 20 metre derinliğe daldığını belirten dalgıç Müjdat Turan, "Sabah saatlerinde Bozcaada açıklarında akya taşım vardı benim oraya daldım. Daldıktan yaklaşık 10 saniye sonra atışımı yaptım. Ancak şiş balığın diğer tarafıma geçmedi. İşte tamda bundan sonra benim için çok zorlu bir mücadele başladı.