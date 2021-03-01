Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek Türk bayrağı, Edirne'den yola çıktı

Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, bu etkinlikte, gençlerde var olan; ancak her daim işlenmesi gereken milli hasletlerin, istikbal, istiklal, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.