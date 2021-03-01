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Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek Türk bayrağı, Edirne'den yola çıktı
Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek Türk bayrağı, Edirne'den yola çıktı
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitler Günü'nde Şehitler Abidesi'nde Marmara Bölgesi'ni temsilen göndere çekilecek Türk bayrağı, Edirne'den törenle yola çıktı. Kırklareli'nin ardından sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir illerine teslim edilecek olan bayrak son olarak Çanakkale Valiliği'ne iletilecek.
Giriş Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi 18:18
Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi 18:20
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında şanlı Türk bayrağı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nde Çanakkale Şehitler Abidesi'ne gönderilmek üzere yola çıktı.
Etkinlik kapsamında Marmara Bölgesi'ni temsil edecek olan bayrak Edirne'den yola çıktı. Edirne Valiliği'nde gerçekleştirilen törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda kalan gençler, bayrağı Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten teslim aldı
Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, bu etkinlikte, gençlerde var olan; ancak her daim işlenmesi gereken milli hasletlerin, istikbal, istiklal, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.
Özbaş, "Çanakkale geçilmez dedirten, yurdun her köşesinden gelen askerlerimizi, gazilerimizi ve şehitlerimizi temsilen 81 ilimizdeki bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan gençlerimiz aracılığıyla, şanlı bayrağımız Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek. 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği, bakanlığımız ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüzce uygulamaya konulmuştur...
Etkinlik ile vatan ve bayrak sevgisinin geliştirilmesi, şehitlik olgusunun milli ve manevi yüksek insani değerler ile işlenmesi hedeflendi. Değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve davranışa dönüşmesinin sağlanması amaçlanmıştır" dedi.