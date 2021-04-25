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Haberler Galeri Çanakkale'de 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı

Çanakkale'de 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü programı kapsamında Conkbayırın'daki Atatürk Anıtı'nda 57'nci Alay Sancağı temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 12:59
Çanakkale'de 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir anıta çelenk koydu.

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Çanakkale'de 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin okundu ve şehitler için dua edildi.

Çanakkale'de 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı

57'nci Alay Sancağı İstanbul Üniversitesi öğrencisi Beyza Bulut tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinden Oğuzhan Bozer'e teslim edildi.

Çanakkale'de 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat da yer aldı.

Çanakkale'de 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı
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