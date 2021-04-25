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Çanakkale'de 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni yapıldı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü programı kapsamında Conkbayırın'daki Atatürk Anıtı'nda 57'nci Alay Sancağı temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 12:59
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Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir anıta çelenk koydu.