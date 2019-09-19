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> Çanakkale'de Assos Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu
Çanakkale'de Assos Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Assos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık aslan heykeli ve bin 500 yıllık üç gözlü ocak gün ışığına çıkarıldı. Kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Aslan heykeli büyük olasılıkla Helenistik döneme ait olmalı fakat daha sonra Bizans döneminde bir yapı içinde ikinci bir yapı malzeme olarak kullanıldığını biliyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:42
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden Assos'ta, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık aslan heykeli ile Doğu Roma (Bizans) döneminden kalma bin 500 yıllık 3 gözlü ocak bulundu.
Antik Çağ'da "Troas" olarak adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın karşısında kurulan kent, asırlar boyunca birçok topluma ev sahipliği yaptı.
ABD'li arkeologların 1800'lü yıllarda kazı yaptığı ilk antik kent Assos, uzun bir aranın ardından 1981'de yeniden kazılmaya başlandı. Bölgede Türk bilim insanlarınca 38 yıldır kazı çalışması yürütülüyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 kişilik ekiple 2019 yılı kazı çalışmalarının temmuz ayında başladığını söyledi.
Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Tarih Kurumu (TTK) ve ana sponsor İÇDAŞ'ın desteğiyle yürütülen, gelecek ay sona erecek bu yılki kazılarda önemli bilgi ve verilere ulaştıklarını anlattı.