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Çanakkale'de Assos Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Assos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık aslan heykeli ve bin 500 yıllık üç gözlü ocak gün ışığına çıkarıldı. Kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Aslan heykeli büyük olasılıkla Helenistik döneme ait olmalı fakat daha sonra Bizans döneminde bir yapı içinde ikinci bir yapı malzeme olarak kullanıldığını biliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





