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Haberler Galeri Çanakkale'de baraj boşaldı, su kullanımıyla ilgili yasaklar geldi

Çanakkale'de baraj boşaldı, su kullanımıyla ilgili yasaklar geldi

Çanakkele'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kaldı. Kuraklık nedeniyle barajda su miktarının iyice azalmas üzerine harekete geçen Çanakkale Belediyesi, şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla araç, halı ve kilim yıkanmasını yasaklarken, sanayi tesislerinde kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, bahçe sulamalarının da mümkünse kuyu suyu kullanılarak ve damlama sistemi ile yapılması kararı aldı.

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 15:13 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 15:18
Çanakkale'de baraj boşaldı, su kullanımıyla ilgili yasaklar geldi

Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azaldı. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın dibindeki 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda, yaklaşık 12 milyon metreküp su kaldı.

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Çanakkale'de baraj boşaldı, su kullanımıyla ilgili yasaklar geldi

Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarının ise 12 milyon metreküpe düştüğü belirtildi. Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda su miktarının iyice azalması üzerine Çanakkale Belediyesi harekete geçerek, su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirdi.

Çanakkale'de baraj boşaldı, su kullanımıyla ilgili yasaklar geldi

Çanakkale Belediye Su İşleri Müdürlüğü, tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azaldığını, yaşanmaya başlanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak; kentin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki suyun en yüksek verimi sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için önlem alınmasını teklif etti. Bunun üzerine Belediye Encümeni, geçen günlerde toplanarak, su tasarrufuna yönelik oybirliğiyle radikal kararlar aldı.

Çanakkale'de baraj boşaldı, su kullanımıyla ilgili yasaklar geldi

ENCÜMENİN ALDIGI KARARLAR
Encümen kararları doğrultusunda; şehir şebeke suyu kulanılarak hortumla araba yıkanması, konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması yasaklandı. Bahçe sulamalarının sabah ve akşam mümkünse kuyu suyu veya yağmurlama, damlama sistemi ile sulanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi kararı alındı.

Çanakkale'de baraj boşaldı, su kullanımıyla ilgili yasaklar geldi

Oto yıkama, halı yıkama hamam, wc gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirilirken, yeraltı suyu kullanan işyerlerine de mekanik sayaç taktırılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atıksu bedeli alınması kararlaştırıldı. Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamalar kısıtlandırılırken, acil sulama ihtiyacı olan yerlerde yağmurlama, damlama sistemi ile su kullanımının minimuma indirilmesi, şehir ve mücavir alanlarında şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde de karar verildi.

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