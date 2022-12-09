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Haberler Galeri Çanakkale'de baraj seviyesi azalınca eski köy ortaya çıktı

Çanakkale'de baraj seviyesi azalınca eski köy ortaya çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Bakacak Barajı'nda su seviyesinin azalması ile birlikte Eşelek köyünün eski yerleşimine ait yapılar ortaya çıktı. Köyde bulunan eski cami, muhtarlık, evler ve mezarlık su üstünde kaldı.

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 13:06 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 13:22
Çanakkale’de baraj seviyesi azalınca eski köy ortaya çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Bakacak Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azalmasının ardından Eşelek köyünün eski yerleşimine ait yapılar yüzeye çıktı.

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Çanakkale’de baraj seviyesi azalınca eski köy ortaya çıktı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1990'da temeli atılan ve 1999'da hizmete giren 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajdaki seviye son günlerde yaşanan kuraklıkla yüzde 10'a kadar düştü.

Çanakkale’de baraj seviyesi azalınca eski köy ortaya çıktı

Tarımsal sulama amaçlı barajın yapımı için boşaltılarak 1997'de Gökçeada'ya taşınan Eşelek'in eski evleri ve binalardan bazıları yüzeyde görünür hale geldi. Köyde bulunan eski cami, muhtarlık, evler ve mezarlık su üstünde kaldı.

Çanakkale’de baraj seviyesi azalınca eski köy ortaya çıktı

Barajdaki su seviyesi 2016'da 19 milyon metreküpe kadar düşmüş, neredeyse tamamen ortaya çıkan eski köy bölgede yaşayan diğer komşu köylerin sakinleri tarafından ziyaret edilmişti.

Çanakkale’de baraj seviyesi azalınca eski köy ortaya çıktı
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