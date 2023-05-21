Çanakkale’de barajda tekne battı: 1 kişi kayıp

Teknenin batması sonucu içindekiler suya düştü. Ali Aktaş ve Kemal Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulurken, Gulam Haziret ise suda kayboldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kurtulan 2 kişiye müdahale etti. Kemal Ateş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

