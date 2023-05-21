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Haberler Galeri Çanakkale'de barajda tekne battı: 1 kişi kayıp

Çanakkale'de barajda tekne battı: 1 kişi kayıp

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balık tutmak için baraja açılan 3 kişinin içinde bulunduğu tekne battı. Teknedekilerden 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken suda kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 15:19 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 15:21
Çanakkale’de barajda tekne battı: 1 kişi kayıp

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balık tutmak için Bahçeli Barajı'na açıldıkları tekne batan 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulurken, 1 kişi suda kayboldu.

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Çanakkale’de barajda tekne battı: 1 kişi kayıp

Olay, Ezine ilçesindeki Bahçeli Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Aktaş (58), Kemal Ateş (56) ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret (39) balık tutmak için tekneyle açıldı.

Çanakkale’de barajda tekne battı: 1 kişi kayıp

Teknenin batması sonucu içindekiler suya düştü. Ali Aktaş ve Kemal Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulurken, Gulam Haziret ise suda kayboldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kurtulan 2 kişiye müdahale etti. Kemal Ateş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çanakkale’de barajda tekne battı: 1 kişi kayıp

Olay yerine jandarma, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipler sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, barajda kayıp olan Afganistan uyruklu Gulam Hazirat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale’de barajda tekne battı: 1 kişi kayıp
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