Çanakkale'de binlerce yıllık yöntemle günde 1 ton balık yakalıyorlar

Binlerce yıllık sistemle balık yakaladıklarını ifade eden balıkçı Zekeriya Erol, "Bu sistem Rum kapanı olarak bilinir. Rumların bulduğu bir balık tutma sistemi. Türkiye'de bu sisteme dalyan denir. Çanakkale boğazından Karadeniz'e geçen akın balıklarını yakalamak için biz bu sistemi kuruyoruz. Şubat ayında balık akını başlar. Temmuz ayında biter. Biz de sistemi bu aylarda kuruyoruz. Kapanı kurduktan sonra her gün ağların başında bekliyoruz. Balıkları gözlüyoruz. Kurduğumuz tuzağa girdikleri anda tuzağın ağzını kapatıp, balıkları büyükse elimizle, değilse küçük ağlarla yakalıyoruz" dedi.