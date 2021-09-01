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Çanakkale'de büyük orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde başlayan yangın kısa sürede ormana sıçradı. Son dakika bilgisine göre büyüyen yangına kısa sürede müdahale edildi. Orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 17:23 Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 17:26
Çanakkale’de büyük orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bekirler köyü yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Çanakkale’de büyük orman yangını

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip sevk edildi.

Çanakkale’de büyük orman yangını

Ekiplerin 1 uçak, 6 helikopter, 2 dozer ve 29 arazözle müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale’de büyük orman yangını

Yangınının, bir ev inşaatında çalışan işçinin kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler olay yerine sevk edildi.

Çanakkale’de büyük orman yangını
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