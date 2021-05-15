Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi sahibini şaşkına çevirdi

Çanakkale'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dişi hindi yumurtlayınca bazı yumurtaları da erkek hindinin altına koyan 78 yaşındaki adam, dişi hindi gibi erkek hindinin kuluçkaya yattığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.