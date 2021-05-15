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Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi sahibini şaşkına çevirdi
Çanakkale'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dişi hindi yumurtlayınca bazı yumurtaları da erkek hindinin altına koyan 78 yaşındaki adam, dişi hindi gibi erkek hindinin kuluçkaya yattığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:22Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:25
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Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...
Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir bağ evinde ikamet eden Tahsin Yetiştiriciler (78) kümeste beslemek için Kalkım Beldesinden iki ay önce 1 dişi 1 erkek hindi satın aldı.