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Haberler Galeri Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi sahibini şaşkına çevirdi

Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi sahibini şaşkına çevirdi

Çanakkale'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dişi hindi yumurtlayınca bazı yumurtaları da erkek hindinin altına koyan 78 yaşındaki adam, dişi hindi gibi erkek hindinin kuluçkaya yattığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:25
Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...
Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...

Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir bağ evinde ikamet eden Tahsin Yetiştiriciler (78) kümeste beslemek için Kalkım Beldesinden iki ay önce 1 dişi 1 erkek hindi satın aldı.

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Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...
Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...

Dişi hindi yumurtlayınca bazı yumurtaları da erkek hindinin altına koyan Yetiştiriciler, dişi hindi gibi erkek hindinin kuluçkaya yattığını söyledi.

Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...
Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...

Gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü belirten hindi yetiştiricisi Tahsin Yetiştiriciler, "Ben hindileri Kalkım Beldesinden berber Hasan Şanlı'dan satın aldım. Biri dişi biri erkek getirdim.

Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...
Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...

Bir hafta sonra dişi hindi yumurtlamaya başladı. 30 yumurta yaptı. 10 tanesini hindileri aldığım yere verdim. Geri kalan 17 yumurtayı dişi hindinin altına koydum.

Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...
Çanakkale'de eşine az rastlanır olay! Erkek hindi 15 gündür...

Diğer 7 yumurtayı erkek hindinin altına koydum. Dişi hindi gibi yumurtaların üzerine kuluçkaya yattı hiç bir yadırgama yapmadı.

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