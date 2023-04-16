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Haberler Galeri Çanakkale'de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev alev yandı

Çanakkale'de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev alev yandı

Çanakkale'de seyir halinde olan nevresim yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 10:19 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 10:30
Çanakkale’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev alev yandı

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan Tırın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Tırın dorsesinin yanma anları ise 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Çanakkale’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev alev yandı

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan Eser Andaç idaresindeki 68 EK 122 plakalı tırın iddiaya göre lastiğinden yangın çıktı.

Çanakkale’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev alev yandı

Yangın tırın dorsesinde sıçradı. Yangını fark eden tır sürücüsü Eser Andaç, aracı yol kenarına çekerek, dorseden ayırdı. Olay yerine Gelibolu ve Kavakköy Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile jandarma ve otoyol trafik görevlileri sevk edildi.

Çanakkale’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan dorsede nevresim olduğu öğrenildi.

Çanakkale’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev alev yandı

Öte yandan, tırın dorsesinin yanma anları ise 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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