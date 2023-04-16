Çanakkale’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev alev yandı

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan Tırın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Tırın dorsesinin yanma anları ise 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ