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Haberler Galeri Çanakkale'de görenleri şaşırtan manzara! Maydanozla beslediği tavuk...

Çanakkale'de görenleri şaşırtan manzara! Maydanozla beslediği tavuk...

Çanakkel'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 14:47 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 14:47
Çanakkale'de görenleri şaşırtan manzara! Maydanozla beslediği tavuk...

İlçenin Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi.

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Çanakkale'de görenleri şaşırtan manzara! Maydanozla beslediği tavuk...

Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.

Çanakkale'de görenleri şaşırtan manzara! Maydanozla beslediği tavuk...

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım.

Çanakkale'de görenleri şaşırtan manzara! Maydanozla beslediği tavuk...

Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.

DHA

Çanakkale'de görenleri şaşırtan manzara! Maydanozla beslediği tavuk...
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