Çanakkale’de havalar ısındı balık tezgahları doldu! Balık fiyatları ne kadar?

Kilosu 60 liraya kadar yükselen hamsinin fiyatı 40 liraya düştü. Kilosu 120 lira olan sarıkanatın fiyatı ise 80 liraya geriledi. Levrek 70, tekir 60, çinekop 60, somon 90, uskumru 50, zargana ise 30 liradan satılmaya başlandı. Hem çeşitliliğin artması hem de fiyatların düşmesi balık haline hareketlilik getirdi.