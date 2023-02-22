Çanakkale’de kuraklık tehlikesi! Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

YAĞIŞLAR BARAJLARIN SU SEVİYESİNE ETKİLEMEDİ

Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı 23,5 milyon metreküp, 39 milyon 61 bin metreküp su kapasitesine sahip Ayvacık Barajı'ndaki su miktarı 21 milyon 289 bin metreküp, 136 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bakacak Barajı'ndaki su miktarı 17 milyon 236 bin metreküp, 18 milyon 450 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramdere Barajı'ndaki su miktarı 13 milyon 600 bin metreküp, 96 milyon 569 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'ndaki su miktarı 40 milyon 653 bin metreküp, 12 milyon 282 bin metreküp su kapasitesine sahip Zeytinliköy Barajı'ndaki su miktarı 8 milyon 993 bin metreküp, 88 milyon metreküp su kapasitesine sahip Taşoluk Barajı'ndaki su miktarı 19 milyon 442 bin metreküp, 4 milyon 126 bin metreküp su kapasitesin sahip Tayfur Barajı'ndaki su miktarı 1 milyon 577 bin metreküp ve 52 milyon 727 bin metreküp su kapasitesine sahip Umurbey Barajı'ndaki su miktarı ise 26 milyon 937 bin metreküp su seviyesinde kaldı.