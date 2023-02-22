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Haberler Galeri Çanakkale'de kuraklık tehlikesi! Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

Çanakkale'de kuraklık tehlikesi! Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

Küresel ısınma nedeniyle yaşanan kuraklık özellikle barajlardaki su seviyelerini bir hayli etkiliyor. Çanakkale'de de bu yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle barajların doluluk oranlarında düşüşler görülüyor. Son aylarda yağan yağışların ise barajların su seviyesini etkilemediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:54 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:54
Çanakkale’de kuraklık tehlikesi! Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri, bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü.

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Çanakkale’de kuraklık tehlikesi! Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

Şubat ayı başında Çanakkale ve ilçelerine 2 gün boyunca aralıklarla yağan kar yağışları beklenen seviye de olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı istenilen seviyeye ulaşamadı. Yağışların olmaması ve barajların doluluk oranının yükselmemesi sebebiyle oluşabilecek kuraklık nedeniyle tarımsal sulama alanlarında su krizi yaşanabilir.

Çanakkale’de kuraklık tehlikesi! Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

YAĞIŞLAR BARAJLARIN SU SEVİYESİNE ETKİLEMEDİ
Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı 23,5 milyon metreküp, 39 milyon 61 bin metreküp su kapasitesine sahip Ayvacık Barajı'ndaki su miktarı 21 milyon 289 bin metreküp, 136 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bakacak Barajı'ndaki su miktarı 17 milyon 236 bin metreküp, 18 milyon 450 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramdere Barajı'ndaki su miktarı 13 milyon 600 bin metreküp, 96 milyon 569 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'ndaki su miktarı 40 milyon 653 bin metreküp, 12 milyon 282 bin metreküp su kapasitesine sahip Zeytinliköy Barajı'ndaki su miktarı 8 milyon 993 bin metreküp, 88 milyon metreküp su kapasitesine sahip Taşoluk Barajı'ndaki su miktarı 19 milyon 442 bin metreküp, 4 milyon 126 bin metreküp su kapasitesin sahip Tayfur Barajı'ndaki su miktarı 1 milyon 577 bin metreküp ve 52 milyon 727 bin metreküp su kapasitesine sahip Umurbey Barajı'ndaki su miktarı ise 26 milyon 937 bin metreküp su seviyesinde kaldı.

Çanakkale’de kuraklık tehlikesi! Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

Yaklaşık 45 bin hektar tarım arazisinin sulama yapılamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Çanakkale'de 331 bin 633 hektar tarım arazisi bulunuyor. Bu tarım arazilerinin ortalama 113 bin 258 hektar alanı sulanabilir tarım arazisi. Her yıl ortalama 113 bin 258 hektar sulanabilir tarım arazisinden yaklaşık 89 bin hektar tarım arazisinde sulama yapılıyor.

Çanakkale’de kuraklık tehlikesi! Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

Bu yıl yağışların olmaması, kuraklığın devam etmesi ve barajlardaki doluluk oranlarının yükselmemesi sebebiyle sulama yapılan 89 bin hektar tarım arazisinin yaklaşık 45 bin hektar tarım alanı sulama yapılamaması tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

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