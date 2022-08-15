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Çanakkale'de kuvvetli yağış ve fırtına! Ağaçlar devrildi, dereler taştı
Çanakkale'de kuvvetli yağış ve fırtına! Ağaçlar devrildi, dereler taştı
Meteoroloji'nin günlerdir uyardığı yağışlar yurdun büyük kesiminde etkisini gösteriyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle çok sayıda ağaç kırılırken, ağaç dalları üzerinden bulunan serçeler de öldü.
Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:04
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:09
Çanakkale'de kuvvetli yağış ve fırtına! Ağaçlar devrildi, dereler taştı
Çanakkale Bayramiç ilçe merkezi ile Yiğitler köyünde sabaha karşı başlayan kuvvetli fırtına ve şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir ağacın üzerine sığınan yaklaşık 100 serçe dolu tanelerinin isabet etmesiyle öldü, bölgedeki çok sayıdaki ağacın dalları kırılırken bazı dereler de taştı.
Çanakkale'de kuvvetli yağış ve fırtına! Ağaçlar devrildi, dereler taştı
Yiğitler köyünde yaşayan Mustafa Arlı, AA muhabirine, şiddetli bir hava akımına maruz kaldıklarını söyledi.
Çanakkale'de kuvvetli yağış ve fırtına! Ağaçlar devrildi, dereler taştı
Arazisinin içindeki palamut ağacına sığınan serçelerin dolu yağışında öldüğünü belirten Arlı, "Hayvan barınağımın yanında bulunan palamut ağacında konaklayan onlarca kuş akşamları burada barınmak için gelirlerdi.
Çanakkale'de kuvvetli yağış ve fırtına! Ağaçlar devrildi, dereler taştı
Sabah geldiğimde gördüm ki kuşların tamamına yakını dolu tanelerinin isabet etmesi sonucu ölmüş. Köy yakınında bulunan dereler taştı. Ağaçlar fırtınanın şiddetinden kırıldı." dedi.
Çanakkale'de kuvvetli yağış ve fırtına! Ağaçlar devrildi, dereler taştı